Débat d'idées : quel avenir pour la francophonie dans les relations internationales ?
Institut français du Gabon, Libreville
19 mars 2026, 17h00

Débat d’idées : Quel avenir pour la francophonie dans les relations internationales ?

Lorsqu’Onésime Reclus invente le terme « francophonie » au XIXe siècle, il était loin d’imaginer que la pugnacité d’un Senghor ou d’un Diori pouvait lui donner un destin postcolonial. Comprise à la base entre nécessité de coopération francophone et verrou gaullien au profit du bilatéralisme franco-africain, la francophonie a beaucoup évolué depuis 1970. Ayant acquis sa légitimité dans sa vision du monde (la morale, ses valeurs, ses idéaux), son efficacité, elle se mesure en qualité d’acteur du système international dont la dynamique et l’influence revêtent un caractère sans doute de « soft power » la « puissance douce ».

Aujourd’hui, face à la crise du multilatéralisme en raison des rivalités entre puissances (conflits, climat, sécurité) et l’émergence de nouveaux pôles d’influence du Sud (BRICS+ etc.), les institutions traditionnelles comme l’ONU peinent à répondre à ces nouveaux défis. Dans cette multipolarité redéfinissant les rapports de force, la francophonie traverse une phase de mutation marquée par la transition d’une influence culturelle traditionnelle vers un rôle d’acteur géopolitique actif face aux enjeux de sécurité, de développement économique etc. Mais a-t-elle les moyens de ses ambitions ? A vouloir embrasser une pluralité de domaines, ne risque-t-elle pas de se perdre ? Sa singularité ne réside-t-elle pas dans sa “substantifique moelle” ?

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie