Débat : Et les 30 prochaines ? Théâtre des Salins Martigues

Débat animé pat Alexandra Galdon

Avec Xavier Fabre, architecte co-concepteur du Théâtre des Salins, Thierry Verdier, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, Marion Levy, chorégraphe, Pierre van den Berg, architecte et directeur de projets du Centquatre-Paris et du Site-Mémorial du Camp des Milles, et d’autres invités..

À partir des enjeux d’évolutions du service public des arts et de la culture de ces 30 prochaines années, comment penser les lieux culturels de demain ? Cette table ronde, menée par la journaliste Alexandra Galdon tentera de proposer des pistes !

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://les-salins.net »}] La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

