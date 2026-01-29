Débat et rencontre avec Alexander Neef, le Directeur de l’Opéra de Paris Maison Heinrich Heine Paris
Débat et rencontre avec Alexander Neef, le Directeur de l’Opéra de Paris Maison Heinrich Heine Paris jeudi 12 février 2026.
Directeur de l’Opéra national de Paris depuis 2021, Alexander Neef
accorde une soirée de rencontre exceptionnelle à la Maison Heinrich
Heine pour revenir sur son parcours et sur sa mission à la tête d’une
institution prestigieuse au rayonnement international. Alors que cette
grande maison lyrique doit relever des défis considérables — enjeux de
financement, transition durable, évolution des publics — elle célèbre
également plusieurs événements majeurs, dont les 150 ans du Palais
Garnier en 2025 et une nouvelle production de L’Anneau du Nibelung, prélude à un grand festival « Ring » annoncé pour l’automne 2026.
Cette rencontre s’inscrit par ailleurs dans le prolongement des
célébrations que la Maison Heinrich Heine a consacrées tout au long de
l’année 2025 au Ring de Wagner. À cette occasion, Alexander Neef
dévoilera les coulisses de cette véritable « ville dans la ville » qu’est l’Opéra de Paris.
Le jeudi 12 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
