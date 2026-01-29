Débat et rencontre avec Alexander Neef, le Directeur de l’Opéra de Paris Maison Heinrich Heine Paris

Directeur de l’Opéra national de Paris depuis 2021, Alexander Neef

accorde une soirée de rencontre exceptionnelle à la Maison Heinrich

Heine pour revenir sur son parcours et sur sa mission à la tête d’une

institution prestigieuse au rayonnement international. Alors que cette

grande maison lyrique doit relever des défis considérables — enjeux de

financement, transition durable, évolution des publics — elle célèbre

également plusieurs événements majeurs, dont les 150 ans du Palais

Garnier en 2025 et une nouvelle production de L’Anneau du Nibelung, prélude à un grand festival « Ring » annoncé pour l’automne 2026.

Cette rencontre s’inscrit par ailleurs dans le prolongement des

célébrations que la Maison Heinrich Heine a consacrées tout au long de

l’année 2025 au Ring de Wagner. À cette occasion, Alexander Neef

dévoilera les coulisses de cette véritable « ville dans la ville » qu’est l’Opéra de Paris.

Alexander Neef, Directeur de l’Opéra national de Paris répond à vos questions.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

