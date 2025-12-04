Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour Maison de Quartier de Venoix Caen
Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour Maison de Quartier de Venoix Caen jeudi 4 décembre 2025.
Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour
Maison de Quartier de Venoix 18 avenue des Chevaliers Caen Calvados
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 21:30:00
2025-12-04
Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, notre club a le plaisir d’organiser, le 4 décembre prochain, la projection du documentaire Sauve qui peut… l’amour ! .
Synopsis
Des femmes victimes de violences conjugales racontent leur fuite, leur combat pour se reconstruire et protéger leurs enfants.
Échange après la projection
La séance sera suivie d’un temps d’échange avec nos invités. La liste complète des intervenants vous sera communiquée très prochainement.
Moment convivial
Un pot de clôture vous permettra ensuite de poursuivre les discussions dans une atmosphère chaleureuse.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cet événement engagé et essentiel ! .
Maison de Quartier de Venoix 18 avenue des Chevaliers Caen 14000 Calvados Normandie grainedesoropcaen@gmail.com
English : Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour
As part of the 16 days of activism against violence against women and girls, our club is pleased to organize a screening of the documentary Sauve qui peut? l?amour! on December 4.
