Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour Maison de Quartier de Venoix Caen

Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour

Maison de Quartier de Venoix 18 avenue des Chevaliers Caen Calvados

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, notre club a le plaisir d’organiser, le 4 décembre prochain, la projection du documentaire Sauve qui peut… l’amour ! .

Synopsis

Des femmes victimes de violences conjugales racontent leur fuite, leur combat pour se reconstruire et protéger leurs enfants.

Échange après la projection

La séance sera suivie d’un temps d’échange avec nos invités. La liste complète des intervenants vous sera communiquée très prochainement.

Moment convivial

Un pot de clôture vous permettra ensuite de poursuivre les discussions dans une atmosphère chaleureuse.

Réservez vos places dès maintenant

Scannez le QR code ou cliquez sur ce lien https://graines-de-soroptimist.s2.yapla.com/fr/event-98050

Contactez-nous par mail

Ou prenez directement votre ticket sur place

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cet événement engagé et essentiel ! .

English : Débat et table ronde Sauve qui Peut… l’amour

As part of the 16 days of activism against violence against women and girls, our club is pleased to organize a screening of the documentary Sauve qui peut? l?amour! on December 4.

