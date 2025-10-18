Débat intergénérationnel Maison de la Conversation Paris

Débat intergénérationnel Maison de la Conversation Paris samedi 18 octobre 2025.

Débat intergénérationnel

Bavardage et échange au programme !

Rejoignez-nous à la Maison de la Conversation pour un atelier de réflexion et de débat ! Dépassons les incompréhensions et les préjugés de génération !

Un après-midi pour échanger et se retrouver autour d’un cycle de rencontres.

Nourrissez les débats et la réflexion commune autour de thématiques touchant les seniors et les jeunes (engagement, nouvelles technologies, éducation …).

Nous appréhenderons mutuellement des points de vue différents et remettront en cause en certain ordre établi.

Vivement les repas de famille apaisés !

! Important !

Vous souhaitez participer ? Nous vous demandons un engagement dans la durée, sur le temps du cycle, environ 8 séances.

1 rencontre par mois.

Merci d’envoyer un mail à a.nahmias@optima.tm.fr

Chaque débat fait l’objet d’une captation sonore et vidéo, transmise en aval aux participants.

À la maison de la Conversation, participez à une série d’ateliers mensuels pour échanger entre générations autour de sujets comme l’engagement, la tech ou l’éducation. Un espace bienveillant pour dépasser les clichés, enrichir les points de vue et créer du lien entre jeunes et seniors.

Le samedi 06 décembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/debat-intergenerationnel-tickets-1219356220279?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org