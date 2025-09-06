Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture Montivilliers

Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Avec Faustine Le Bras de l’association HF+ Normandie

Quelques jours après avoir donné la parole à Anne Sylvestre dans le spectacle La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) nous proposons une rencontre avec HF+ Normandie sur l’égalité femmes hommes dans le monde de la culture !

L’association agit en faveur des droits professionnels et veille à la juste représentation des œuvres, des idées et des revendications des créatrices et actrices de la vie culturelle en incitant à leur visibilité dans l’espace politique et public.

Tout public .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

