Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture Montivilliers
Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture Montivilliers jeudi 12 mars 2026.
Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Avec Faustine Le Bras de l’association HF+ Normandie
Quelques jours après avoir donné la parole à Anne Sylvestre dans le spectacle La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) nous proposons une rencontre avec HF+ Normandie sur l’égalité femmes hommes dans le monde de la culture !
L’association agit en faveur des droits professionnels et veille à la juste représentation des œuvres, des idées et des revendications des créatrices et actrices de la vie culturelle en incitant à leur visibilité dans l’espace politique et public.
Tout public .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr
English : Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Débat L’égalité femmes-hommes dans les arts et la culture Montivilliers a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie