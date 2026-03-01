Débat L’enfance, étape clé de la santé Thionville

Débat L’enfance, étape clé de la santé

Santé mentale et physique sont étroitement liées et les premières années de vie peuvent être cruciales pour vivre une vie en bonne santé.

Intervenant Cyril Tarquinio, chercheur en psychologie au laboratoire Interdisciplinarité en Santé Publique, Interventions et Instruments de mesure complexe Région Est INSPIIRE (INSERM, Université de Lorraine).

Co-organisé par l’Université de Lorraine.Tout public

English :

Mental and physical health are closely linked, and the first years of life can be crucial to living a healthy life.

Speaker: Cyril Tarquinio, psychology researcher at the Interdisciplinarité en Santé Publique, Interventions et Instruments de mesure complexe Région Est ? INSPIIRE (INSERM, Université de Lorraine).

Co-organized by Université de Lorraine.

