Débat – Les Irresponsables de Johann Chapoutot Maison Heinrich Heine Paris

Historien majeur du nazisme et des imaginaires politiques autoritaires, Johann Chapoutot, auteur de l’essai récemment paru chez Gallimard, Les Irresponsables, ouvrira le cycle. Il dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, autour des continuités idéologiques, culturelles et économiques qui nourrissent les nouvelles droites radicales.

Une discussion essentielle pour comprendre comment des formes

anciennes de domination ressurgissent aujourd’hui dans des contextes

démocratiques fragilisés.

Une vente du livre est prévue à l'issue de l'événement.

Prochains rendez-vous :

• 21/05 – Götz Aly

Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.

• 08/06 – Axel Honneth

Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure

majeure de la théorie critique et de l’étude des luttes pour la

reconnaissance, présentera ses réflexions sur les menaces contemporaines

pour les démocraties et sur les conditions sociales et morales de la

cohésion civique.

• 02/07 – Corine Pelluchon

À partir de La démocratie sans emprise, une réflexion

philosophique sur le pouvoir, la vulnérabilité et la transformation des

valeurs démocratiques face aux dérives autoritaires.

Cycle Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ?

Le mardi 17 février 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

