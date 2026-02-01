Débat – Les Irresponsables de Johann Chapoutot Maison Heinrich Heine Paris
Historien majeur du nazisme et des imaginaires politiques autoritaires, Johann Chapoutot, auteur de l’essai récemment paru chez Gallimard, Les Irresponsables, ouvrira le cycle. Il dialoguera avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, autour des continuités idéologiques, culturelles et économiques qui nourrissent les nouvelles droites radicales.
Une discussion essentielle pour comprendre comment des formes
anciennes de domination ressurgissent aujourd’hui dans des contextes
démocratiques fragilisés.
Une vente du livre est prévue à l’issue de l’événement. Le paiement ne peut s’effectuer qu’en espèces et par chèque.
Prochains rendez-vous :
• 21/05 – Götz Aly
Autour de son ouvrage Wie konnte das geschehen? (S. Fischer Verlag, 2025), une analyse historique des conditions sociales et politiques du basculement autoritaire.
• 08/06 – Axel Honneth
Le philosophe et sociologue Axel Honneth, figure
majeure de la théorie critique et de l’étude des luttes pour la
reconnaissance, présentera ses réflexions sur les menaces contemporaines
pour les démocraties et sur les conditions sociales et morales de la
cohésion civique.
• 02/07 – Corine Pelluchon
À partir de La démocratie sans emprise, une réflexion
philosophique sur le pouvoir, la vulnérabilité et la transformation des
valeurs démocratiques face aux dérives autoritaires.
Cycle Démocraties fragilisées : un retour des autoritarismes ?
Le mardi 17 février 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
