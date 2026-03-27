DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU Langogne
DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU Langogne mardi 5 mai 2026.
DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU
11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Echanges sur les enjeux démocratiques de l’information avec Eloïse Lebourg, co-fondatrice de MEDIACOOP et Hervé Kempf, directeur de publication de REPORTERRE et co-auteur de la BD Comment les riches ravagent la planète .
Réservation obligatoire.
Echanges sur les enjeux démocratiques de l’information avec Eloïse Lebourg, co-fondatrice de MEDIACOOP et Hervé Kempf, directeur de publication de REPORTERRE et co-auteur de la BD Comment les riches ravagent la planète .
Réservation obligatoire. .
11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
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English :
Discuss the democratic challenges of information with Eloïse Lebourg, co-founder of MEDIACOOP, and Hervé Kempf, managing editor of REPORTERRE and co-author of the comic strip Comment les riches ravagent la planète .
Reservations required.
L’événement DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne
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