DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU

11 Boulevard De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Echanges sur les enjeux démocratiques de l’information avec Eloïse Lebourg, co-fondatrice de MEDIACOOP et Hervé Kempf, directeur de publication de REPORTERRE et co-auteur de la BD Comment les riches ravagent la planète .

Réservation obligatoire.

Echanges sur les enjeux démocratiques de l’information avec Eloïse Lebourg, co-fondatrice de MEDIACOOP et Hervé Kempf, directeur de publication de REPORTERRE et co-auteur de la BD Comment les riches ravagent la planète .

Réservation obligatoire. .

11 Boulevard De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

Discuss the democratic challenges of information with Eloïse Lebourg, co-founder of MEDIACOOP, and Hervé Kempf, managing editor of REPORTERRE and co-author of the comic strip Comment les riches ravagent la planète .

Reservations required.

L’événement DÉBAT LIBÉRER L’INFORMATION LES MÉDIAS INDÉPENDANTS ROUVRENT LE JEU Langogne a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Langogne