Débat ludique sur l’éducation PRECHAC-SUR-ADOUR Préchac-sur-Adour

Débat ludique sur l’éducation

PRECHAC-SUR-ADOUR Ecole Préchac-sur-Adour Gers

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13 19:00:00

2026-03-13

Un débat ludique sur l’éducation ouvert à toutes et tous !

Et si on prenait le temps de réfléchir ensemble à de grandes questions sur l’éducation ?

Pour notre premier débat ouvert, nous utiliserons des cartes, des petits jeux et des temps courts pour que chacun puisse partager son point de vue, écouter et réfléchir ensemble.

Ouvert à toutes et tous parents, professionnels, adolescents, jeunes adultes, grands-parents… et toute personne curieuse des questions éducatives.

Venez partager vos idées, écouter et réfléchir, sans jugement et sans pression.

PRECHAC-SUR-ADOUR Ecole Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie +33 6 51 20 01 02 ape.lesenfantsdeladour@gmail.com

English :

A playful debate on education? open to all!

How about taking the time to reflect together on the big questions about education?

For our first open debate, we’ll be using cards, short games and time to let everyone share their point of view, listen and reflect together.

? Open to all: parents, professionals, teenagers, young adults, grandparents? and anyone curious about educational issues.

Come and share your ideas, listen and reflect, without judgment or pressure.

