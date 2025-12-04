Débat – Magnus Hirschfeld et l’Institut für Sexualwissenschaft Berlin Maison Heinrich Heine Paris

À l’occasion de la parution de la traduction française de De l’amour et de la souffrance. L’Institut berlinois de science sexuelle (1919–1933) de Rainer Herrn,

préfacé par Gérard Koskovich, cette soirée revient sur l’histoire de

cet institut pionnier, fondé en 1919 à Berlin par Magnus Hirschfeld et

consacré à l’étude de la diversité sexuelle ainsi qu’à la protection des

personnes stigmatisées en raison de leur orientation ou expression

sexuelles. Ce centre, sans équivalent à l’époque, fut à la fois lieu de

recherche scientifique, de soin, d’enseignement, de sensibilisation – et

un lieu de refuge, jusqu’à sa destruction par les nazis en 1933.

La rencontre s’inscrit dans le cadre du 90ᵉ anniversaire de la mort

de Magnus Hirschfeld à Nice. Figure centrale de la science sexuelle

moderne, il a ouvert la voie à une approche scientifique et sociale des

questions de sexualité au début du XXᵉ siècle.

Rainer Herrn, historien de la médecine à la Charité de Berlin,

discutera de l’héritage intellectuel, médical et politique de cette

institution pionnière. Une exposition proposée par la Fondation Magnus

Hirschfeld présentera en parallèle des documents historiques sur

l’Institut et son fondateur.

Traduction réalisée par Anne-Sophie Anglaret, dans le cadre du programme de traduction franco-allemand de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH).

Avec un discours d’ouverture prononcé par Jean-Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+

EXPOSITION

L’exposition de la Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft

„Magnus Hirschfeld im Exil in Paris und Nizza 1933–1935“(« Magnus

Hirschfeld en exil à Paris et Nice 1933-1935 »), organisée par Hans Bergemann et Ralf Dose, sera visible dans le hall jusqu’au 20 décembre.

Celle-ci offre un aperçu de la vie et de l’œuvre de Hirschfeld

jusqu’en 1933 et documente à l’aide de photos et de documents les

différents aspects de sa vie en exil en France, les funérailles et son

enterrement à Nice, ainsi que son héritage jusqu’à nos jours.

L’exposition s’appuie sur les recherches menées par les

collaboratrices et collaborateurs de la Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft

et d’autres chercheur·se·s sur la vie et l’œuvre de Hirschfeld,

l’histoire de l’Institut de sexologie et les mouvements allemands et

internationaux de réforme sexuelle. Ils ont ainsi (re)mis au goût du

jour des chapitres (pratiquement) oubliés de l’histoire des mouvements

d’émancipation sexuelle depuis les années 1980.

Plongez dans l’histoire oubliée d’un institut visionnaire, dédié aux diversités sexuelles, avant d’être réduit au silence par le nazisme.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/de-l-amour-et-de-la-souffrance-magnus-hirschfeld-et-l-institut-fur https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine