Débat pas pareil – Où sont les artistes queer et racisé·e·s ?, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Débat pas pareil – Où sont les artistes queer et racisé·e·s ? Dimanche 21 juin, 11h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00

Entre créations coups de poing et récits engagés, des artistes luttent contre l’invisibilisation. Un débat nécessaire pour réinventer une scène urbaine plus inclusive et radicale.

Avec la participation d’artistes de la programmation, de la PAM (commission pour les Professionnel·les et Artistes Minorisé·es dans les arts de la rue) et de membres de la Fédération nationale des arts de la rue et de la Fédération AuRA

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Entre créations coups de poing et récits engagés, des artistes luttent contre l’invisibilisation. Un débat nécessaire pour réinventer une scène urbaine plus inclusive et radicale.

© Ville de Villeurbanne