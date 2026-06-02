Débat pas pareil – Où sont les artistes queer et racisé·e·s ?, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Débat pas pareil – Où sont les artistes queer et racisé·e·s ?, Ateliers Frappaz, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Débat pas pareil – Où sont les artistes queer et racisé·e·s ? Dimanche 21 juin, 11h00 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:30:00+02:00
Entre créations coups de poing et récits engagés, des artistes luttent contre l’invisibilisation. Un débat nécessaire pour réinventer une scène urbaine plus inclusive et radicale.
Avec la participation d’artistes de la programmation, de la PAM (commission pour les Professionnel·les et Artistes Minorisé·es dans les arts de la rue) et de membres de la Fédération nationale des arts de la rue et de la Fédération AuRA
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Entre créations coups de poing et récits engagés, des artistes luttent contre l’invisibilisation. Un débat nécessaire pour réinventer une scène urbaine plus inclusive et radicale.
© Ville de Villeurbanne
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