Débat – Paula Padani : une vie de danse et d’exil Maison Heinrich Heine Paris

Débat – Paula Padani : une vie de danse et d’exil Maison Heinrich Heine Paris vendredi 7 novembre 2025.

La montée du nazisme bouleverse une scène chorégraphique moderne en

plein essor, poussant une partie de ses artistes à l’exil. Dernière

étudiante juive de l’École Wigman à Dresde, Paula Padani fuit

l’Allemagne pour échapper aux interdits et poursuivre son art. Comme

elle, d’autres artistes d’Europe centrale ouvriront des routes inédites

pour la danse, façonnant une nouvelle histoire de la danse

« hors-les-murs ».

Cette discussion, en écho à l’exposition « Paula Padani. La danse migrante : Hambourg, Tel-Aviv, Paris »

au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, permettra d’aborder les

enjeux peu connus de l’exil des milieux chorégraphiques dans le contexte

des années 1930 et 1940.

En partenariat avec le mahJ, exposition à voir jusqu’au 16 novembre 2025.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

