Débat – Promenade cinématographique à travers l’œuvre de Konrad Wolf (1925-1982) Maison Heinrich Heine Paris jeudi 16 octobre 2025.

A l’occasion du 100e anniversaire du réalisateur germano-russe

Konrad Wolf, mort en République démocratique allemande, à Berlin-Est, en

1982, cette soirée propose de revenir sur le parcours et l’œuvre d’un

cinéaste qui a profondément marqué son époque et reste d’une grande

actualité. Des projections d’extraits de ses films ponctueront le

dialogue entre Caroline Moine (CHCSC, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et Matthias Steinle

(IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle), spécialistes du cinéma

est-allemand, qui les commenteront et présenteront toute l’originalité

d’une œuvre qui a été vue, discutée et saluée bien au-delà de la seule

RDA.

Séances du ciné-club consacré à Konrad Wolf :

● Solo Sunny, réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase, projection le lundi 6 octobre à 20h

● Ich war neunzehn (J’avais 19 ans), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 13 octobre à 20h

● Lissy, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 17 novembre à 20h

● Sterne (Étoiles), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 24 novembre à 20h

● Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 1er décembre à 20h

● Goya, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 8 décembre à 20h

● Mama ich lebe, (Maman, je suis vivant), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 15 décembre à 20h

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

