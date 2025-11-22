Débat public Choisir sa fin de vie Salle de Croas Malo Treffiagat

Débat public Choisir sa fin de vie

Salle de Croas Malo 2 rue des Écoles Treffiagat Finistère

Choisir sa fin de vie Le cadre législatif en France et à l’étranger, les freins à l’évolution de la loi… autant de points sur lesquels chacun sera invité à exprimer librement ses convictions ou ses interrogations.

Rencontre ouverte à tous.

Entrée libre.

Organisée par l’Amicale Laïque de Léchiagat-Treffiagat.

