Débat Qu’est-ce que la laïcité ? Montivilliers

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09

2025-12-09

Très simplement C’est la séparation de l’État et des organisations religieuses .

Cette simplicité cache le chemin parcouru durant des siècles de réflexions politiques, philosophiques et

juridiques pour que cette séparation devienne réalité.

Le chemin parcouru depuis cette date fondatrice sera mis en avant et les spécificités de la laïcité française

seront évoquées à travers quelques cas pratiques.

Le 9 décembre est la date anniversaire de la promulgation de la Loi de 1905 instaurant la séparation des Églises et de l’État.

Tout public .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

