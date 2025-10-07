Débat « Réduire au silence : quand le droit à l’information est menacé » Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Débat « Réduire au silence : quand le droit à l’information est menacé » Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris mardi 7 octobre 2025.

Rue de l’échiquier, maison d’édition indépendante spécialisée dans l’écologie, et Les Canaux organisent une « Soirée (R)éveillée » sur l’importance de défendre la liberté d’expression, notamment de celles et ceux qui nous informent.

À l’occasion de la sortie de l’essai Réduire au silence : comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG, la juriste Sophie Lemaître, autrice du livre, Sabine Gagnier, responsable du programme Justice de genre et non-discrimination chez Amnesty International France et Anne Bocandé, directrice éditoriale chez Reporters Sans Frontières, parleront des attaques croissantes envers les journalistes, en France et dans le monde, et des menaces que cela constitue pour le droit à l’information, la démocratie et l’État de droit.

Une soirée animée par Vincent Edin, journaliste indépendant et co-auteur de Sauver l’information de l’emprise des milliardaires.

PRÉSENTATION DU LIVRE

En France et dans le monde, des méthodes d’intimidation inquiétantes ciblent les journalistes et défenseurs des droits humains. Les actions juridiques se multiplient envers celles et ceux qui nous informent sur des sujets d’intérêt général, dans un seul but : les réduire au silence. Tandis que les poursuites bâillons sont privilégiées par les entreprises et les personnalités influentes, des lois, comme celles contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, sont détournées pour criminaliser certaines initiatives de la société civile.

De telles attaques entravent le débat public, le droit d’informer et celui d’être informé. Si elles se banalisent, notre société risque un contrôle accru et un affaiblissement des libertés fondamentales. Dans cet essai très documenté, la juriste Sophie Lemaître s’emploie à démontrer, grâce à de nombreux exemples édifiants, comment ces méthodes constituent une menace existentielle pour la démocratie et l’État de droit tels que nous les connaissons.

Avec Sophie Lemaître, juriste et autrice, Sabine Gagnier d’Amnesty International France et Anne Bocandé de Reporters sans frontières.

Le mardi 07 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public adultes.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/ https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lescanaux?locale=fr_FR