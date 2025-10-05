Débat/rencontre L’eau a de la ressource, et nous aussi ! Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Découvrez comment EDF Hydro transforme la puissance des rivières en électricité, grâce à des technologies ingénieuses et durables. Sur notre stand, expérimentez l’intelligence de l’hydroélectricité un savoir-faire au cœur de la transition énergétique.

Discover how EDF Hydro transforms the power of rivers into electricity, thanks to ingenious and sustainable technologies. On our stand, experience the intelligence of hydropower: know-how at the heart of the energy transition.

Entdecken Sie, wie EDF Hydro die Kraft der Flüsse mithilfe genialer und nachhaltiger Technologien in Elektrizität umwandelt. An unserem Stand können Sie die Intelligenz der Wasserkraft ausprobieren: ein Know-how, das im Zentrum der Energiewende steht.

Scoprite come EDF Hydro trasforma la potenza dei fiumi in elettricità, utilizzando tecnologie ingegnose e sostenibili. Presso il nostro stand, sperimentate l’intelligenza dell’energia idroelettrica: un’esperienza al centro della transizione energetica.

Descubra cómo EDF Hydro transforma la fuerza de los ríos en electricidad, utilizando tecnologías ingeniosas y sostenibles. En nuestro stand, experimente la inteligencia de la hidroelectricidad: la experiencia en el corazón de la transición energética.

