Débat/rencontre L’intelligence des plantes Le Puy-en-Velay

Débat/rencontre L’intelligence des plantes

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Découvrez les fabuleuses facultés ou autres stratégies du végétal pour se nourrir, interagir, se protéger et se développer ! Par Les pieds à Terre.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Discover the fabulous abilities and strategies of plants to feed, interact, protect and grow! By Les pieds à Terre.

German :

Entdecken Sie die fabelhaften Fähigkeiten oder andere Strategien der Pflanzen, um sich zu ernähren, zu interagieren, sich zu schützen und zu entwickeln! Von Les pieds à Terre.

Italiano :

Scoprite le favolose abilità e le altre strategie delle piante per nutrirsi, interagire, proteggersi e crescere! Da Les pieds à Terre.

Espanol :

Descubre las fabulosas habilidades y otras estrategias de las plantas para alimentarse, relacionarse, protegerse y ¡crecer! Por Les pieds à Terre.

