Débat/rencontre Notre cousin néandertal Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Se faire traiter de « Néandertal » peut-il encore être considéré comme une insulte ? Que nous apprend la paléoanthropologie sur nos différences et nos ressemblances ? par astu’sciences. Avec Philippe Lachaume, enseignant-chercheur en biologie.

English :

Can being called a « Neanderthal » still be considered an insult? What can paleoanthropology teach us about our differences and similarities? by astu’sciences. With Philippe Lachaume, teacher-researcher in biology.

German :

Kann es noch als Beleidigung angesehen werden, wenn man als « Neandertaler » bezeichnet wird? Was lehrt uns die Paläoanthropologie über unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten? von astu’sciences. Mit Philippe Lachaume, Forschungslehrer für Biologie.

Italiano :

Essere chiamati « Neanderthal » può ancora essere considerato un insulto? Cosa può insegnarci la paleoantropologia sulle nostre differenze e somiglianze? di astu’sciences. Con Philippe Lachaume, insegnante-ricercatore di biologia.

Espanol :

¿Puede seguir considerándose un insulto que te llamen « neandertal »? ¿Qué puede enseñarnos la paleoantropología sobre nuestras diferencias y semejanzas? por astu’sciences. Con Philippe Lachaume, profesor-investigador en biología.

