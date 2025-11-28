Débat sur le féminisme Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, organisation d’un débat intergénérationnel sur le féminisme.

Organisation d’une garde d’enfants sur place.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014 Entrée par la place Marthe SimardParis

