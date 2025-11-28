Débat sur le féminisme Centre socioculturel Maurice Noguès Paris
Débat sur le féminisme Centre socioculturel Maurice Noguès Paris vendredi 28 novembre 2025.
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, organisation d’un débat intergénérationnel sur le féminisme.
Organisation d’une garde d’enfants sur place.
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, organisation d’un débat intergénérationnel sur le féminisme.
Le vendredi 28 novembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T18:00:00+02:00_2025-11-28T20:00:00+02:00
Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7, avenue de la Porte de Vanves 75014 Entrée par la place Marthe SimardParis
https://www.instagram.com/csc.maurice.nogues/ +33145424646 cscmnogues.famille@leolagrange.org https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817 https://www.facebook.com/centre-socioculturel-Maurice-Nogu%C3%A8s-Officiel-101957565482817