Débat théâtral À petits pas à Capdenac-Gare
Capdenac-Gare Aveyron
La résidence du Pays Capdenacois propose un débat théâtral animé par la compagnie Entrées de jeu !
La représentation À petits pas aborde la prévention des chutes à travers une mise en scène interactive et conviviale, suivie d’un échange avec le public. L’événement est gratuit et ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
– 14h ouverture des portes
– Spectacle-débat À petits pas
– Collation offerte après le spectacle
Organisation Résidence du Pays Capdenacois
Inscription obligatoire avant le 19 septembre 2025, par téléphone ou email .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 47 57 57 78 candie.alet@ehpad-rpc.fr
English :
The Pays Capdenacois residence offers a theatrical debate led by the company Entrées de jeu!
German :
Die Residenz des Pays Capdenacois bietet eine Theaterdebatte an, die von der Kompanie Entrées de jeu moderiert wird!
Italiano :
La residenza Pays Capdenacois organizza un dibattito teatrale condotto dalla compagnia Entrées de jeu!
Espanol :
¡La residencia Pays Capdenacois organiza un debate teatral a cargo de la compañía Entrées de jeu!
L’événement Débat théâtral À petits pas à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2025-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)