Débat théâtral À petits pas à Capdenac-Gare Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

La résidence du Pays Capdenacois propose un débat théâtral animé par la compagnie Entrées de jeu !

La représentation À petits pas aborde la prévention des chutes à travers une mise en scène interactive et conviviale, suivie d’un échange avec le public. L’événement est gratuit et ouvert aux personnes de plus de 60 ans.

– 14h ouverture des portes

– Spectacle-débat À petits pas

– Collation offerte après le spectacle

Organisation Résidence du Pays Capdenacois

Inscription obligatoire avant le 19 septembre 2025, par téléphone ou email .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 47 57 57 78 candie.alet@ehpad-rpc.fr

English :

The Pays Capdenacois residence offers a theatrical debate led by the company Entrées de jeu!

German :

Die Residenz des Pays Capdenacois bietet eine Theaterdebatte an, die von der Kompanie Entrées de jeu moderiert wird!

Italiano :

La residenza Pays Capdenacois organizza un dibattito teatrale condotto dalla compagnia Entrées de jeu!

Espanol :

¡La residencia Pays Capdenacois organiza un debate teatral a cargo de la compañía Entrées de jeu!

