Débat Valençay
Débat Valençay jeudi 16 octobre 2025.
Débat
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
« Une nouvelle à écouter, un moment à partager G.E.M. »
Venez rencontrer Emmanuel TROTTE, auteur de la Nouvelle « Souvenirs », à travers un témoignage poignant d’une histoire vraie, organisée dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale. Participez à un échange interactif avec le Groupe d’Entraide Mutuelle CAP 36 pour connaître leur rôle et leur fonctionnement. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
« A short story to listen to, a moment to share: G.E.M. »
German :
« Eine Kurzgeschichte zum Hören, ein Moment zum Teilen: G.E.M. »
Italiano :
« Una breve storia da ascoltare, un momento da condividere: G.E.M. »
Espanol :
« Un cuento para escuchar, un momento para compartir: G.E.M. »
