Débat Valençay

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

« Une nouvelle à écouter, un moment à partager G.E.M. »

Venez rencontrer Emmanuel TROTTE, auteur de la Nouvelle « Souvenirs », à travers un témoignage poignant d’une histoire vraie, organisée dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale. Participez à un échange interactif avec le Groupe d’Entraide Mutuelle CAP 36 pour connaître leur rôle et leur fonctionnement. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

« A short story to listen to, a moment to share: G.E.M. »

German :

« Eine Kurzgeschichte zum Hören, ein Moment zum Teilen: G.E.M. »

Italiano :

« Una breve storia da ascoltare, un momento da condividere: G.E.M. »

Espanol :

« Un cuento para escuchar, un momento para compartir: G.E.M. »

