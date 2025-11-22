Débat Violences intrafamiliales, un fléau Médiathèque Frahier-et-Chatebier
Débat Violences intrafamiliales, un fléau Médiathèque Frahier-et-Chatebier samedi 22 novembre 2025.
Débat Violences intrafamiliales, un fléau
Médiathèque 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier Haute-Saône
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
Débat Violences intrafamiliales, un fléau. Samedi 22 novembre de 14h à 16h, à la médiathèque de Frahier.
Les dispositifs mis en place au niveau départemental pour prévenir les violences intrafamiliales ainsi que pour prendre en charge les victimes et les auteurs vous seront expliqués.
En présence du Major de gendarmerie Cyrille Mougin, de la BTA de Champagney, ainsi que de la représentante de la Maison de la Protection des Familles de Vesoul. Avec le concours de la Médiathèque départementale de la Haute-Saône (pour le prêt de l’exposition concomitante).
Un débat éclairant la situation départementale en matière de violences intrafamiliales est proposé, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
Seront présents, le Major Cyrille Mougin, de la BTA de Champagney ainsi que la représentante de la Maison de la Protection des Familles de Vesoul, première structure de ce type créée en France au moment de la construction du réseau national.
Participation libre
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Public adolescent et adulte .
Médiathèque 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr
