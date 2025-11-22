Débat Violences intrafamiliales, un fléau Médiathèque Frahier-et-Chatebier

Débat Violences intrafamiliales, un fléau

Médiathèque 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

Débat Violences intrafamiliales, un fléau. Samedi 22 novembre de 14h à 16h, à la médiathèque de Frahier.

Les dispositifs mis en place au niveau départemental pour prévenir les violences intrafamiliales ainsi que pour prendre en charge les victimes et les auteurs vous seront expliqués.

En présence du Major de gendarmerie Cyrille Mougin, de la BTA de Champagney, ainsi que de la représentante de la Maison de la Protection des Familles de Vesoul. Avec le concours de la Médiathèque départementale de la Haute-Saône (pour le prêt de l’exposition concomitante).

Un débat éclairant la situation départementale en matière de violences intrafamiliales est proposé, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale.

Seront présents, le Major Cyrille Mougin, de la BTA de Champagney ainsi que la représentante de la Maison de la Protection des Familles de Vesoul, première structure de ce type créée en France au moment de la construction du réseau national.

Participation libre

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Public adolescent et adulte .

Médiathèque 22 rue de Belfort Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 37 29 bibli.frahier@ccrc70.fr

English : Débat Violences intrafamiliales, un fléau

German : Débat Violences intrafamiliales, un fléau

Italiano :

Espanol :

L’événement Débat Violences intrafamiliales, un fléau Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2025-11-07 par RONCHAMP TOURISME