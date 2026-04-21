Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 15:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit, inscription conseillée Entrée libre et gratuite, réservation conseillée informations au (02 40 74 15 13) Ce temps sera suivi d’un goûter à partager En famille, Jeune Public

Venez jouer au Monopoly des Inégalités, une extension du jeu classique qui complète le plateau de Monopoly© mais avec les règles injustes de la société actuelle. Il invite les joueurs à entrer dans la peau d’un personnage pour découvrir les inégalités et les discrimination.Qu’est-ce que vous trouvez injuste dans la société actuelle ? Quelles sont les inégalités qui vous choquent ? C’est le moment de prendre la parole !Le temps de jeu sera accompagné d’une présentation du livre « C’est pas Juste ! Tout comprendre sur les inégalités » de Louis Maurin et Constance Monnier aux Éditions de l’Observatoire des Inégalités (2025) , puis suivi d’un temps de débat animé par l’Observatoire des Inégalités.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ 02 40 74 15 13



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