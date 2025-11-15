Débat’cité : La société française face au racisme depuis 1945 Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Débat’cité : La société française face au racisme depuis 1945 Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Adulte, Tout public

A la sortie de la Seconde Guerre mondiale et du Gouvernement de Vichy, la France tente de surmonter les discriminations à l’ère de la modernisation et du boom industriel. Mais la question du racisme va resurgir à travers la Guerre d’Algérie et la gestion des travailleurs immigrés mais aussi les échos des conflits internationaux notamment au Proche-Orient. C’est l’histoire de la prise de conscience des formes d’intolérance dans la société française de la Vème République par l’opinion publique que cette conférence propose de mettre en lumière. Avec les mobilisations antiracistes, les enjeux de mémoires autour de la mise en scène d’une société « multiculturelle » au début des années 1980 et le succès de la « Marche pour l’égalité et contre le racisme » jusqu’aux vicissitudes des années 2000 autour de l’antisémitisme et du rejet de l’islam.Yvan Gastaut est Maître de conférences à l’université Côte-d’Azur à Nice. Il est spécialiste de l’histoire de l’immigration en France et dans l’espace méditerranéen.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/