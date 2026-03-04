Débats étudiants M.A.S.Qu.E.S, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges

Débats étudiants M.A.S.Qu.E.S Lundi 30 mars, 14h00 Faculté de Droit et des Sciences Économiques Haute-Vienne

Entrée gratuite, sur inscription

Débats étudiants MASQUES : former à l’argumentation face aux défis contemporains

Cet événement, porté par l’IUT du Limousin, s’inscrit dans une démarche pédagogique ambitieuse visant à former les étudiants à l’argumentation, à l’esprit critique et à l’analyse des grands enjeux contemporains.

Les débats MASQUES – Mes Arguments Sur les QUestions Environnementales et Sociétales sont portés par Laetitia Pille, enseignante et chargée de mission Transition écologique pour un développement souhaitable à l’IUT du Limousin. En collaboration avec Magali Moyon (GEA) et Julie Lairesse (INFO), elle développe un dispositif pédagogique centré sur la maîtrise de l’argumentation et l’évaluation de la fiabilité des sources, autour de quatre grandes questions liées à la transition écologique.

Roland Lehoucq, astrophysicien, invité d’honneur de la 4ᵉ édition des débats étudiants MASQUES à l’Université de Limoges

Face à un public et à un panel d’experts scientifiques, les étudiants défendent, par tirage au sort, une position pour ou contre sur un sujet préalablement préparé. Le public est ensuite invité à voter afin d’évaluer la qualité de l’argumentation et d’élire la meilleure équipe.

Les sujets de la 4ᵉ édition

Faut-il vraiment se limiter à quatre vols dans une vie ?

La solution écologique se trouve-t-elle dans l’espace ?

Faut-il faire confiance à l’IA pour sauver la planète ?

Faut-il jouer moins pour jouer plus ?

Outre Roland Lehoucq, les débats accueilleront également :

Timon Vicat, association AéroDécarbo

Nicolas Burger, IESF

Nicolas Picard, Transitions Limousines et Ambassadeur des doctorants

Ludovic Arga, The Shifters

Chloé Legrand, Transitions Limousines

Jean-Emmanuel Gilbert, Aquassay

Les débats MASQUES sont menés en partenariat avec Récréasciences, Transitions Limousines, The Shifters, AéroDécarbo et IESF.

Université de Limoges – Marion Fraile-Castello