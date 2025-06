Débattons ! I.A, support ou menace ? Neuville-sous-Montreuil 24 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Débattons ! I.A, support ou menace ? 1 Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Début : 2025-06-24

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Les Voix au Chapitre

Mardi 24 juin 2025 de 18h30 à 21h

La Chartreuse de Neuville

2 formats autour de la parole :

Débattons ! Une question d’actualité est posée au public. Chacun peut y répondre et apporter sa pierre à l’édifice, puis un invité, expert.e du sujet abordé, apporte une hauteur de vue et relance le débat !

À vous la parole ! Un ou deux invités viennent partager une passion qui les anime… et ceux qui viennent écouter auront cette fois la surprise du sujet abordé !

Les échanges se poursuivent autour d’un apéritif dinatoire. (Inclus dans le tarif de la soirée).

Le 24 juin, Eric Fourneret, philosophe de l’éthique, nous questionnera sur l’IA, support ou menace dans nos sociétés.

Il est membre du laboratoire ETHICS (Université Catholique de Lille).

Tarif unique 12€ Billetterie en ligne https://shorturl.at/k1lWB

Crédit La Chartreuse de Neuville .

1 Allée de la Chartreuse

Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 56 97 association@lachartreusedeneuville.org

