Débattons-nous la question du logement Espace musical Hyperion Marseille 4e Arrondissement

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h30. Espace musical Hyperion 2 bis Avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-16 18:30:00

Dans une société en constante évolution, s’informer, débattre et comprendre les grands enjeux de notre époque est plus que jamais nécessaire.

Dans une société en constante évolution, s’informer, débattre et comprendre les grands enjeux de notre époque est plus que jamais nécessaire. Avec le cycle Débattons-nous ! , la Mairie des 4ᵉ & 5ᵉ arrondissements, en partenariat avec l’association Coudes à Coudes , affirme son engagement en faveur de l’éducation populaire et du partage des savoirs, en créant des espaces de réflexion ouverts à toutes et tous.



À Marseille, les trois quarts des logements locatifs sont détenus par des multipropriétaires. Ce taux atteint même 80 % dans le centre-ville. Par ailleurs, 57 % des logements loués dans le parc privé appartiennent à des ménages possédant cinq logements ou plus.



À l’autre bout de la chaîne, plus de 16 000 personnes sont sans-abri, alors que plus de 50 000 logements restent vacants. Dans le même temps, l’envolée des loyers et la multiplication des meublés touristiques rendent de nombreux quartiers inaccessibles — voire inhabitables — pour les ménages des classes populaires, et même moyennes.



Cette intervention montrera comment ces phénomènes sont interdépendants. Elle s’articulera autour des projets de rénovation urbaine, des situations d’habitat indigne et des expulsions locatives.



Rendez-vous animé par

Camille François, sociologue chercheur au CESSP

Anissa Harbaoui, membre fondatrice de l’Assemblée délogé·es

Charles Reveillère, sociologue, AMU et membre actif d’un projet de syndicat du logement à Marseille. .

Espace musical Hyperion 2 bis Avenue du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 30

English :

In an ever-changing society, it is more important than ever to be informed, to debate and to understand the major issues of our time.

German :

In einer sich ständig verändernden Gesellschaft ist es mehr denn je notwendig, sich zu informieren, zu diskutieren und die großen Herausforderungen unserer Zeit zu verstehen.

Italiano :

In una società in continua evoluzione, è più che mai importante essere informati, discutere e comprendere le principali questioni del nostro tempo.

Espanol :

En una sociedad en constante cambio, es más importante que nunca estar informado, debatir y comprender las grandes cuestiones de nuestro tiempo.

