Informations pratiques

La Clayette

Débeurdinons-nous : clap de fin !

Office du tourisme puis chapelle St-Avoye La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:45:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Florence et Sébastien trouveront-ils le débeurdinoir ?

Venez les rencontrer lors d’une déambulation dans les rues de La Clayette qui s’achèvera par un final surprise par la compagnie l’Armande à la chapelle Ste-Avoye. .

Office du tourisme puis chapelle St-Avoye La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

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English : Débeurdinons-nous : clap de fin !

L’événement Débeurdinons-nous : clap de fin ! La Clayette a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)