Débeurdinons-nous : clap de fin ! La Clayette
samedi 19 septembre 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Débeurdinons-nous : clap de fin !
Office du tourisme puis chapelle St-Avoye La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Florence et Sébastien trouveront-ils le débeurdinoir ?
Venez les rencontrer lors d’une déambulation dans les rues de La Clayette qui s’achèvera par un final surprise par la compagnie l’Armande à la chapelle Ste-Avoye. .
Office du tourisme puis chapelle St-Avoye La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr
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English : Débeurdinons-nous : clap de fin !
L’événement Débeurdinons-nous : clap de fin ! La Clayette a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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