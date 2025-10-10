Débit de Solidarité 2025 Chinon

Débit de Solidarité 2025 Chinon vendredi 10 octobre 2025.

Débit de Solidarité 2025

Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-10

Créé en 2019 le festival Débit de Solidarité est un week-end de spectacles, de concerts et d’artisans d’art pour soutenir l’association Hospitalité chinonaise aux migrants. Grâce à la générosité des artistes, des mécènes et des bénévoles, des spectacles, des concerts et des animations sont proposés à prix libre le temps d’un week-end. Buvette et restauration sur place. 1 .

Rue de la Digue Faubourg Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 01 68 93

English :

Created in 2019 the Débit de Solidarité festival is a weekend of shows, concerts and arts and crafts to support the association Hospitalité chinonaise aux migrants. Refreshments and catering on site.

German :

Das 2019 ins Leben gerufene Festival Débit de Solidarité ist ein Wochenende mit Aufführungen, Konzerten und Kunsthandwerkern, um den Verein Hospitalité chinonaise aux migrants zu unterstützen. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Creato nel 2019, il festival Débit de Solidarité è un fine settimana di spettacoli, concerti e artigianato artistico a sostegno dell’associazione Hospitalité chinonaise aux migrants. Ristoro e catering in loco.

Espanol :

Creado en 2019, el festival Débit de Solidarité es un fin de semana de espectáculos, conciertos y artesanía para apoyar a la asociación Hospitalité chinonaise aux migrants. Refrescos y catering in situ.

