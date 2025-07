Débitage du chou à choucroute Kutzenhausen

Débitage du chou à choucroute Kutzenhausen dimanche 5 octobre 2025.

Débitage du chou à choucroute

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Pour que la choucroute n’ait plus aucun secret pour vous, nous vous invitons à venir découvrir le savoir-faire qui s’y rattache. Venez alors assister à cette démonstration de débitage du chou à choucroute et à sa mise en tonnelet.

Pour que la choucroute n’ait plus aucun secret pour vous, nous vous invitons à venir découvrir le savoir-faire qui s’y rattache. Venez alors assister à cette démonstration de débitage du chou à choucroute et à sa mise en tonnelet. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

So that sauerkraut no longer holds any secrets for you, we invite you to come and discover the know-how behind it. Join us for a demonstration of how to cut and barrel sauerkraut.

German :

Damit Sauerkraut kein Geheimnis mehr für Sie ist, laden wir Sie ein, das damit verbundene Know-how zu entdecken. Wir zeigen Ihnen, wie man Sauerkraut schneidet und in Fässer füllt.

Italiano :

Affinché i crauti non abbiano più segreti per voi, vi invitiamo a venire a scoprire il know-how necessario. Venite a vedere la nostra dimostrazione di come si taglia il cavolo per i crauti e lo si mette nei barili.

Espanol :

Para que el chucrut deje de tener secretos para usted, le invitamos a venir y descubrir los conocimientos técnicos necesarios. Venga a vernos hacer una demostración de cómo se corta la col para el chucrut y se introduce en barriles.

L’événement Débitage du chou à choucroute Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte