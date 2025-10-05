Débitage du chou et navets salés en repas Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Débitage du chou et navets salés en repas Dimanche 5 octobre, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) / Animations ponctuelles : se renseigner

Début : 2025-10-05T11:00 – 2025-10-05T18:00

Fin : 2025-10-05T11:00 – 2025-10-05T18:00

parcourez la Maison Rurale lors de la visite guidée de 15h puis assistez à 16h, avec Doris Faust à l’œuvre, au débitage de chou à choucroute et sa mise en tonnelet !

Pour les gourmands, le chou sera dégusté lors du repas Choucroute proposé le 9 novembre 2025.

Démonstrations de l’Atelier des Marqueteurs de l’AMROF.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}]

Savourez un délicieux repas autour du “Navet salé” débitage chou

