Débordement – exposition collective des artistes résident·es du Sample Le Sample Bagnolet

Débordement – exposition collectives des artistes résident·es du Sample

Dans le cadre de la Nuit Blanche le 6 juin 2026

La fête déborde, il y en a partout, sur les murs, dans le son, dans la couleur. Tout est saturé.

L’exposition présente la chimie collective de nos créativités ; alliages, étincelles, c’est le savant mélange de nos obsessions faisant battre le coeur du Sample jusqu’à son explosion, son déploiement dans l’espace.

Débordement, la nouvelle – et ultime – exposition des artistes résident·es du Sample, à visiter lors de la Nuit Blanche 2026, concentrera le travail d’une trentaine d’artistes, alliant arts numériques, plastiques et performatifs, du 04 au 20 juin. Un joyeux débordement d’amour !

Dates :

Vernissage prévu le 4 juin 2026 à partir de 17h

Nuit Blanche : 6 juin 2026 à partir de 14h

Finissage : 20 juin 2026 dans le cadre du Festival Mourir sur Scène

Adresse :

Le Sample

18 avenue de la République, 93170 Bagnolet

Un joyeux débordement d’amour ! « Débordement » – exposition collective des artistes résident·es du Sample à découvrir du 4 au 20 juin 2026.

Du jeudi 04 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Sample 18 Avenue de la République 93170 Bagnolet

contact@lesample.fr https://www.facebook.com/lesamplebagnolet https://www.facebook.com/lesamplebagnolet



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