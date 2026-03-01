Debout dans la nuit, une lecture musicale par Alexandre Tharaud et Rima Abdul Malak Villers-Cotterêts

Debout dans la nuit, une lecture musicale par Alexandre Tharaud et Rima Abdul Malak

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 21:45:00

2026-03-27

Ne manquez pas cette lecture musicale qui marque l’ouverture de la 4e édition du Festival Paroles à la Cité internationale de la langue française !

Alexandre Tharaud, parmi les plus grands pianistes français, et Rima Abdul Malak, ancienne ministre de la Culture, partagent la scène pour la première fois. Une scène chaleureuse comme un coin de cheminée, habitée par leur amour des mots et de la musique, ouverte sur le monde. Un voyage où la langue des poètes de France, d’Afrique, du Moyen-Orient, ou encore du Canada, rencontre celle des plus grands compositeurs d’hier et d’aujourd’hui. Une invitation à tendre l’oreille, à rechercher la beauté qui nous entoure et à réveiller l’espoir.

À l’occasion de l’édition 2026 du Printemps des poètes

À l’initiative des Communautés de Communes Retz-en-Valois, Lisières de l’Oise et de l’Agglomération de la Région de Compiègne, en partenariat avec la Cité internationale de la langue française, le Festival Paroles, ouvre sa 4e édition à la Cité pour son premier week-end de festivités?!

Retrouvez le Festival Paroles, du Valois au Compiégnois, du 27 mars au 5 avril 2026. Informations sur www.festival-paroles.fr .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

Alexandre Tharaud, one of France’s greatest pianists, and Rima Abdul Malak, former Minister of Culture, share the stage for the first time. A stage as warm as a fireplace, inhabited by their love of words and music, open to the world.

