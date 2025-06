Debout les vaches, la mer monte Le Pavillon Caen 4 juillet 2025 18:00

Debout les vaches, la mer monte Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Pour sensibiliser les normandes et les normands aux impacts concrets de ces bouleversements et aux solutions possibles, la Cie Bonne Chance et le CPIE Vallée de l’Orne ont créé ce spectacle qui explore ces enjeux tout en proposant des pistes d’action.

English : Debout les vaches, la mer monte

To raise awareness among Normans of the concrete impacts of these upheavals and the possible solutions, Cie Bonne Chance and CPIE Vallée de l’Orne have created this show which explores the issues at stake while proposing courses of action.

German : Debout les vaches, la mer monte

Um die Normannen und Normanninnen für die konkreten Auswirkungen dieser Umwälzungen und die möglichen Lösungen zu sensibilisieren, haben die Cie Bonne Chance und das CPIE Vallée de l’Orne dieses Theaterstück geschaffen, das diese Herausforderungen untersucht und gleichzeitig Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Italiano :

Per sensibilizzare la popolazione della Normandia sugli impatti tangibili di questi sconvolgimenti e sulle possibili soluzioni, la Cie Bonne Chance e il CPIE Vallée de l’Orne hanno creato questo spettacolo, che esplora le questioni in gioco e suggerisce possibili linee d’azione.

Espanol :

Para sensibilizar a la población de Normandía sobre los efectos tangibles de estos trastornos y las posibles soluciones, la Cie Bonne Chance y el CPIE Vallée de l’Orne han creado este espectáculo, que explora las cuestiones en juego y sugiere posibles vías de actuación.

