DEBOUT SUR LE ZINC Salle Jean Carmet Allonnes jeudi 15 janvier 2026.

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Debout sur le Zinc célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

