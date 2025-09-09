DEBOUT SUR LE ZINC Salle Jean Carmet Allonnes
DEBOUT SUR LE ZINC Salle Jean Carmet Allonnes jeudi 15 janvier 2026.
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 22 EUR
Début : 2026-01-15 20:30:00
2026-01-15
Debout sur le Zinc célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille. .
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
