DEBOUT SUR LE ZINC Concert SILEX Auxerre

DEBOUT SUR LE ZINC Concert

SILEX 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Debout sur le Zinc célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille.

Il y a des disques que l’on reconnait tout de suite et qui surprennent quand même. Mémoire Électrique en fait partie onzième album studio du groupe. Onze comme un miroir un rendez-vous avec soi-même, intime. Il reflète un parcours, fait résonner les promesses d’hier et plonge dans les sonorités d’aujourd’hui.

Pour beaucoup, Debout, c’est une madeleine, un jalon, une certitude de réconfort. Un écho familier qui aide à se sentir moins seul·e. Une magie singulière où se rencontrent la poésie des mots et l’audace des sons.

Ce millésime ne fait pas exception. Les textes de Simon Mimoun et Romain Sassigneux sont exaltés, ciselés ; les compositions portées par les 6 membres du groupe et leur trentaine d’instruments sont audacieuses et d’une variété rare. De la peau, des bois, des cordes, des voix voilà les ingrédients de ce collectif singulier, toujours à l’écart des modes et au cœur du monde. Sans complaisance, ni posture.

Avec Mémoire Électrique, le groupe interroge la mémoire, le temps, et la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Un album profane et viscéral, ancré dans les préoccupations contemporaines la recherche de soi et des autres, la transmission, l’espoir face à l’inconnu , l’amour.

Enregistré en studio mais en conditions live, il restitue toute l’intensité du jeu collectif, la précision des arrangements et le goût du moment présent. Chaque chanson est une étape, une bulle où s’entrelacent urgence et douceur, tension et apaisement.

Après L’Importance de l’hiver, qui nous invitait à faire une pause, Mémoire Électrique nous pousse à reprendre la marche, à sortir des sentiers battus, à chercher la lumière à tout prix.

Si la fresque encore mouvante de la chanson française s’écrit encore, il est temps d’y inscrire en lettres franches DEBOUT SUR LE ZINC. .

SILEX 7 Rue de l’Île aux Plaisirs Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : DEBOUT SUR LE ZINC Concert

L’événement DEBOUT SUR LE ZINC Concert Auxerre a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Auxerrois