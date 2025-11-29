DEBOUT SUR LE ZINC – ESPACE GEORGES SADOUL St Die Des Vosges

DEBOUT SUR LE ZINC Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Mémoire électrique (nouvel album)sortie le 19 sept 25? Debout sur le zinc, groupe français repéré dans les années 2000, puise ses influences dans les rythmes rock, folk, tsiganes, yiddish et orientaux.Ce 11ème et nouvel album ne fait pas exception. Les textes exaltés et ciselés y abordent les thèmes de la mémoire, du temps et de la quête d’un nouveau souffle dans le tumulte de l’époque. Un album profane et viscéral, ancré dans les préoccupations contemporaines : la recherche de soi et des autres, la transmission, l’espoir face à l’inconnu, l’amour.Les compositions sont portées par les six membres du groupe et leur trentaine d’instruments : De la peau, des bois, des cordes, des voix : voilà les ingrédients de ce collectif singulier, toujours à l’écart des modes et au cœur du monde.Après L’Importance de l’hiver, qui nous invitait à faire une pause, Mémoire Électrique nous pousse à reprendre la marche, à sortir des sentiers battus, à chercher la lumière à tout prix.

ESPACE GEORGES SADOUL 26-28 QUAI SADI-CARNOT 88100 St Die Des Vosges 88