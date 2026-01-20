DEBOUT SUR LE ZINC + LES CROQUANTS LE METRONUM Toulouse

DEBOUT SUR LE ZINC + LES CROQUANTS

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Debout sur le Zinc célèbre plus de trente ans de scène, d’albums et de passion collective. Une trajectoire à part, une musique addictive qui se mêle aux souvenirs dès qu’on lui prête l’oreille. Avec Mémoire Électrique, le groupe interroge la mémoire, le temps, et la quête d’un nouveau souffle.

Il y'a 25 ans, Les Croquants enregistraient leur premier album mythique. C'est pour fêter cet anniversaire qu'ils ont décidé de repartir sur la route pour une série de 25 concerts.

English :

Debout sur le Zinc celebrates over thirty years of live performances, albums and collective passion. A unique trajectory, an addictive music that mingles with memories as soon as you listen to it. With Mémoire Électrique, the band questions memory, time and the quest for a new lease of life.

