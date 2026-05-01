Débranche La Caravane du jeu Selenium Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille

Marcillat-en-Combraille

Débranche La Caravane du jeu Selenium

Salle des fêtes 21 Rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.

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Salle des fêtes 21 Rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00

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English :

From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.

L’événement Débranche La Caravane du jeu Selenium Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme