Débranche La Caravane du jeu Selenium Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille
Débranche La Caravane du jeu Selenium Salle des fêtes Marcillat-en-Combraille vendredi 22 mai 2026.
Marcillat-en-Combraille
Débranche La Caravane du jeu Selenium
Salle des fêtes 21 Rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Du 19 au 29 mai, Montluçon Communauté organise un défi sans écran, avec de nombreuses animations sur tout le territoire.
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Salle des fêtes 21 Rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00
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English :
From May 19 to 29, Montluçon Communauté is organizing a screen-free challenge, with numerous events across the region.
L’événement Débranche La Caravane du jeu Selenium Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme
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