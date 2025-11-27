DEBRANCHE – LE ZEPHYR Hem

DEBRANCHE Début : 2026-06-06 à 20:00. Tarif : – euros.

LE BUREAU DES SPECTACLES PRÉSENTE : DEBRANCHEPlongez dans l’émotion pure avec « Débranche » : un hommage envoûtant à France Gall et Michel BergerUn spectacle hors du temps, où la légende rencontre la modernité« Débranche » n’est pas un simple concert, mais une expérience musicale immersive, une célébration vibrante de l’héritage intemporel de France Gall et Michel Berger. Porté par la voix envoûtante, puissante et profondément émouvante de Marikala, ce spectacle revisite avec audace et sensibilité les tubes qui ont marqué l’histoire de la chanson française.Du rythme enivrant « d’Ella, elle l’a » à la douceur envoûtante de « Si maman si », en passant par la profondeur poétique de « La Groupie du pianiste » ou l’hymne universel « Résiste », le public redécouvre ces chefs-d’œuvre sous un jour nouveau. Mais « Débranche » ne s’arrête pas aux incontournables : le spectacle exhume des pépites méconnues, des titres oubliés que Marikala et ses musiciens subliment avec une élégance et une énergie contagieuses. Une invitation à (re)découvrir deux monstres sacrés, à travers une interprétation lumineuse, authentique et résolument contemporaine. À ne manquer sous aucun prétexte !

LE ZEPHYR 11 rue du tilleul 59510 Hem 59