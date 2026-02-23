Débris party Hall Rennes 27 – 29 mars Ille-et-Vilaine

**Le collectif N.A.L.A** :

_“En traitant de la précarité au sens large à travers différentes représentations et expressions personnelles, nous partons de nos expériences singulières pour imaginer ce projet d’installation en commun où nous exprimons nos frustrations et nos espoirs.”_

​Quatre anciens jeunes du **Laboratoire Artistique Populaire #9** ; **Nial Abel Lili et Arsène**, se sont réunis en collectif de recherche artistique autour des thèmes de la santé mentale et de la précarité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

