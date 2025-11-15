Débrouille et bricolage Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Débrouille et bricolage Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’atelier du petit bricolage du quotidien (bricolage pour les nuls), pour apprendre ensemble les astuces du système D !

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

The workshop for everyday DIY (DIY for dummies), to learn the tricks of the D-system together!

German :

Die Werkstatt für kleine Alltagsdinge (DIY für Dummies), um gemeinsam die Tricks des Systems D zu lernen!

Italiano :

Un workshop sul bricolage quotidiano (DIY for dummies), per imparare insieme i trucchi del sistema D!

Espanol :

Un taller de bricolaje cotidiano (DIY para dummies), donde aprender juntos los trucos del sistema D

