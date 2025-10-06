Débrousaillage et préparation pour l’hiver

Valon Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez aider l’association des Plantheureuses

horaires et infos à venir .

Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 82 47

English :

Come and help the Plantheureuses association

German :

Kommen Sie und helfen Sie dem Verein Plantheureuses

Italiano :

Venite ad aiutare l’associazione Plantheureuses

Espanol :

Venga a ayudar a la asociación Plantheureuses

L’événement Débrousaillage et préparation pour l’hiver Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)