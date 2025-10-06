Débrousaillage et préparation pour l’hiver Lacroix-Barrez
Débrousaillage et préparation pour l’hiver Lacroix-Barrez dimanche 11 octobre 2026.
Débrousaillage et préparation pour l’hiver
Valon Lacroix-Barrez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez aider l’association des Plantheureuses
horaires et infos à venir .
Valon Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 79 15 82 47
English :
Come and help the Plantheureuses association
German :
Kommen Sie und helfen Sie dem Verein Plantheureuses
Italiano :
Venite ad aiutare l’associazione Plantheureuses
Espanol :
Venga a ayudar a la asociación Plantheureuses
L’événement Débrousaillage et préparation pour l’hiver Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2025-10-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)