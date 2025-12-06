Débroussaillage participatif Devant l’ancienne église Suze-la-Rousse
Débroussaillage participatif Devant l’ancienne église Suze-la-Rousse samedi 6 décembre 2025.
Débroussaillage participatif
Devant l'ancienne église 76 Grand Rue Suze-la-Rousse
Début : 2025-12-06 08:45:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Dans une ambiance conviviale, venez avec matériel pour participer au débroussaillage et à l’entretien du vieux village !
Devant l’ancienne église 76 Grand Rue Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22
English :
In a friendly atmosphere, come along with your equipment to help clear the undergrowth and maintain the old village!
German :
In einer geselligen Atmosphäre können Sie mit Material kommen und sich am Freischneiden und an der Pflege des alten Dorfes beteiligen!
Italiano :
In un’atmosfera amichevole, portate il vostro equipaggiamento per contribuire alla pulizia del sottobosco e alla manutenzione del vecchio villaggio!
Espanol :
En un ambiente amistoso, ¡trae tu equipo para ayudar a limpiar la maleza y mantener el antiguo pueblo!
L’événement Débroussaillage participatif Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence