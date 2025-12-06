Débroussaillage participatif Devant l’ancienne église Suze-la-Rousse

Débroussaillage participatif

Devant l’ancienne église 76 Grand Rue Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 08:45:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dans une ambiance conviviale, venez avec matériel pour participer au débroussaillage et à l’entretien du vieux village !

.

Devant l’ancienne église 76 Grand Rue Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22

English :

In a friendly atmosphere, come along with your equipment to help clear the undergrowth and maintain the old village!

German :

In einer geselligen Atmosphäre können Sie mit Material kommen und sich am Freischneiden und an der Pflege des alten Dorfes beteiligen!

Italiano :

In un’atmosfera amichevole, portate il vostro equipaggiamento per contribuire alla pulizia del sottobosco e alla manutenzione del vecchio villaggio!

Espanol :

En un ambiente amistoso, ¡trae tu equipo para ayudar a limpiar la maleza y mantener el antiguo pueblo!

L’événement Débroussaillage participatif Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence