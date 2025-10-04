Débusquez les infox ! Bibliothèque Georges Brassens Paris

Débusquez les infox ! Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 4 octobre 2025.

Débusquez les infox ! Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque Georges Brassens Paris

Sur inscription, pour les enfants de 9 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

La rédaction de Ciel & Monospace est en vacances mais catastrophe : des fakes news seraient présentes dans les articles !

Durant 3h, mettez-vous dans la peau de journalistes scientifiques pour traquer les fausses informations qui se sont glissées dans le journal : enquêtez pour croiser les sources et retracer le fil de l’info sur dix scénarios de l’espace et débattez de la nouvelle Une à créer pour le journal…

Cette animation immersive et ludique s’appuie sur des sources papiers et sur un réseau social fictif en circuit fermé. Elle permet d’acquérir des outils pour se repérer dans l’information et d’en apprendre plus sur l’astronomie.

Atelier animé par l’Association Française d’Astronomie.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France 0153903030 http://bibliotheques.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.georges-brassens@paris.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153903030 »}]

Biblis en folie 2025

AFA