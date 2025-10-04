Débusquez les infox en astronomie Bibliothèque Benjamin Rabier Paris

Débusquez les infox en astronomie Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Benjamin Rabier Paris

gratuit sur inscription

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Deviens journaliste scientifique et débusque les fausses informations avec l’Association Française d’Astronomie

La rédaction de Ciel & Monospace est en vacances mais catastrophe, des fakes news seraient présentes parmi les articles.

Durant 3h, mettez-vous dans la peau de journalistes scientifiques pour traquer les fausses informations qui se sont glissées dans le journal : enquêtez pour croiser les sources et retracer le fil de l’info sur 10 scénarios de l’espace et débattez de la nouvelle Une à créer pour le journal.

Cette animation immersive et ludique s’appuie sur des sources papiers et sur un X ex-Twitter fictif en circuit fermé. Elle permet d’acquérir des outils pour se repérer dans l’information et d’en apprendre plus sur l’astronomie.

Bibliothèque Benjamin Rabier 141 avenue de Flandre 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France https://bibliotheques.paris.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 42 09 31 24 »}]

Biblis en folie 2025

infox