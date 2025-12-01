Debussy / Boulanger Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
Debussy / Boulanger Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 16 décembre 2025.
Debussy / Boulanger
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Puisque la Petite Suite de Debussy nous emmène En bateau , voguons en marge de l’exposition Étretat du Musée des beaux-arts sur soixante-dix ans de musique française.
.
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
English :
Since Debussy?s Petite Suite takes us « En bateau », let?s sail alongside the Musée des beaux-arts? Étretat exhibition on seventy years of French music.
German :
Da uns Debussys Petite Suite « En bateau » mitnimmt, segeln wir am Rande der Étretat-Ausstellung des Musée des beaux-arts über siebzig Jahre französische Musik.
Italiano :
Mentre la Petite Suite di Debussy ci accompagna in un viaggio di scoperta, diamo un’occhiata alla mostra Étretat del Musée des beaux-arts, che ripercorre settant’anni di musica francese.
Espanol :
Mientras la Petite Suite de Debussy nos lleva en un viaje de descubrimiento, echemos un vistazo a la exposición Étretat del Museo de Bellas Artes, que repasa setenta años de música francesa.
L’événement Debussy / Boulanger Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-11 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme