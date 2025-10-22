Début de parties Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Début de parties.

Des jeux seront proposés à la médiathèque, le mercredi 22 octobre 2025, de 14h30 à 18h.

Avec l’association JPTO, retrouvez le plaisir de vous réunir autour de jeux de société, d’adresse ou de stratégie.

Rendez-vous à l’Espace Jeunesse | tout public. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

